سیکرٹری کابینہ سردار احمد نواز سکھیرا ریٹائرڈ ہوگئے، صدر مملکت سے الوادعی ملاقات

اسلام آباد: پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس گریڈ 22 کے آفیسر، سیکرٹری کابینہ سردار احمد نواز سکھیرا ریٹائرڈ ہوگئے ۔ انہوں نے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی سے الوداعی ملاقات کی۔

Farewell call on the Hon’able President of Pakistan.

Was an honor & privilege serving with u, Sir!@ArifAlvi @PresOfPakistan pic.twitter.com/C3K41l6o90

— Ahmad Nawaz Sukhera (@ansukhera) January 31, 2023