دیو آسا آبی کنول کی نئی قسم نے متعدد عالمی ریکارڈ توڑ دیے

لندن: گینیز ورلڈ ریکارڈز کے مطابق جنوبی امریکا کے مقامی دیو آسا آبی کنول کی ایک قسم نے متعدد عالمی ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔

گینیز ورلڈ ریکارڈز نے وکٹوریا بولیویانا کو آبی کنول کی سب سے بڑی قسم، آبی کنول کے سب سے بڑے پتے اور سب سے بڑے غیر منقسم پتے کے طور پر تسلیم کر لیا ہے۔

This is the first new species of giant waterlily to be confirmed in more than 100 years @kewgardens https://t.co/aDONkPJQ0A

— Guinness World Records (@GWR) January 30, 2023