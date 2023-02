ایلون مسک کا تخلیق کاروں کے لیے معاوضے کا اعلان

کیلیفورنیا: ایلون مسک نے تخلیق کاروں کے لیے معاوضے کا اعلان کردیا۔

جمعے کے روز سربراہ ٹوئٹر نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ آج سے ٹوئٹر اشتہارات کی مد میں کمائی جانے والی آمدنی سے تخلیق کاروں کو ان اشتہارات کے دِکھائے جانے کی مد میں حصہ دے گا جو ان کے رپلائی تھریڈ میں موجود ہوں گے۔

Starting today, Twitter will share ad revenue with creators for ads that appear in their reply threads

— Elon Musk (@elonmusk) February 3, 2023