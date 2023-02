ترکیہ، شام اور لبنان میں زلزلے پر پاکستانی فنکاروں کا اظہار افسوس

کراچی: ترکیہ، شام اور لبنان میں ہولناک زلزلے اور ہزاروں افراد کی شہادت پر پاکستان کے شوبز ستاروں نے افسوس کا اظہار کیا ہے۔

علی رحمان، صبا قمر، عدنان صدیقی اور دیگر نے سوشل میڈیا پر زلزلے سے متاثر ہونے والے افراد کیلئے درد بھرے پیغامات لکھے ہیں۔

احسن خان نے اپنی ٹویٹ میں ترکیہ کے متاثرین کیلئے دعا کی اور لکھا کہ 7.8 میگنیٹیوڈ کے زلزلے نے وسیع پیمانے پر تباہی پھیلائی ہے، بہت سے لوگوں کا ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ ہیں۔

Prayers for Iskenderun #Turkey, vast devastation and destruction from magnitude 7.8 earthquake. People feared to be under rubble. Death toll already above 200! #Turkey #earthquakeinturkey — Ahsan Khan (@Ahsankhanuk) February 6, 2023

جنون گٹارسٹ سلمان احمد نے لکھا کہ میں ترکیہ اور شامی لوگوں کیلئے دلی طور پر رنجیدہ ہوں، ان کے جان اور مال کے نقصان پر افسوس ہے۔

Deepest Condolences for the Turkish and Syrian people. Sad to hear about the devastation caused to life and property. Many refugees are in those areas. Inna lillah hai wainna alaihay rajeoon #earthquake — salman ahmad (@sufisal) February 6, 2023

اداکارہ صبا قمر نے زلزلے سے متاثرین کیلئے دعا کرتے ہوئے لکھا کہ اللہ ہم سب پر رحم فرمائے۔

Prayers for those affected in Turkey, Syria and Lebanon 💔 May Allah have mercy on all of us. — Saba Qamar (@s_qamarzaman) February 6, 2023

عدنان صدیقی نے لکھا کہ ہمارے دل ترکیہ جیسے خوبصورت ملک اور تباہ کن زلزلے سے متاثرین افراد کے ساتھ ہیں۔

Our heart goes out for the beautiful country of Turkey and all those affected by the devastating earthquake. Sending love & support during this trying time. Hope & resilience will guide you forward. You are not alone. #StayStrongTurkey🇹🇷 — Adnan Siddiqui (@adnanactor) February 6, 2023

علی رحمان نے زلزلے کی تباہ کاریوں پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے لکھا کہ زلزلے کے تباہی کے مناظر کو دیکھنا بہت دکھ دیتا ہے، تمام متاثرین اور بچ جانے والوں کے ساتھ ہماری دعائیں ہیں۔

My heart goes out to the people of #Turkey #Syria and #Lebanon. Chilling to see the extent of damage and destruction it has caused. Prayers for all those who have been affected by this devastating earthquake. Prayers for the departed & for the safety of those who have survived. — Ali Rehman Khan (@alirehmankhan) February 6, 2023

فخر عالم نے بھی زلزلے کو خوفناک قرار دیتے ہوئے متاثرین کیلئے دعائیں کیں اور کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے۔

The situation in Turkiye is dire and the countrybhas already appealed for international assistance. Please take a moment to say a prayer for all those that have perished. #turkiyeearthquake #earthquake #earthquaketurkey — Fakhr-e-Alam (@falamb3) February 6, 2023

ایمن خان اور اظفر رحمان نے زلزلے میں متاثر ہونے والوں کیلئے انسٹاگرام اسٹوریز شیئر کی ہیں۔