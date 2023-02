شاہ رخ خان کی ’پٹھان‘ بھارت کی دوسری سب سے زیادہ کمانے والی فلم بن گئی

ممبئی: بالی ووڈ کے کنگ خان کی فلم ’پٹھان‘ نے بالی ووڈ کی دوسری سب سے زیادہ کمانے والی فلم کا اعزاز اپنے نام کرلیا۔

بھارتی میڈیا رپورٹ کے مطابق سدھارتھ آنند کی ہدایت کاری اور یش راج کے بینر تلے بنائی جانے والی ایکشن اور سنسنی خیز فلم پٹھان نے 14 روز میں باکس آفس پر 850 کروڑ روپے کا کاروبار کرلیا۔

چودہویں دن کی کمائی کے بعد فلم ’پٹھان‘ رواں سال ریلیز ہونے والی فلموں میں سے پانچویں سب سے زیادہ جبکہ بالی ووڈ انڈسٹری میں دوسری سب سے زیادہ کمانے والی فلم بن گئی۔

#Pathaan will cross *lifetime biz* of #KGF2 #Hindi [2nd highest] today [Wed]… Big question: Will #Pathaan surpass #Baahubali2 #Hindi in the coming days?… [Week 2] Fri 13.50 cr, Sat 22.50 cr, Sun 27.50 cr, Mon 8.25 cr, Tue 7.50 cr. Total: ₹ 430.25 cr. #Hindi. #India biz. pic.twitter.com/9dLRhKU4yg

— taran adarsh (@taran_adarsh) February 8, 2023