ایچ بی ایل پی ایس ایل 8 کا آفیشل ترانہ ریلیز

لاہور: ایچ بی ایل پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) 8 کا آفیشل گانا شائقین کے طویل انتظار کے بعد ریلیز کردیا گیا، جس پر بیشتر صارفین کمپوزیشن پر تنقید کررہے ہیں۔

پی ایس ایل 8 کے آفیشل ترانے کا میوزک عبداللہ صدیقی نے کمپوز کیا جبکہ اس میں شہائے گل، عاصم اظہر اور ریپر فارس شفیع نے اپنی آواز کا جادو جگایا ہے۔

گانے کو ’سب ستارے ہمارے‘ کا ٹائٹل دیا گیا ہے۔

تین منٹ بیس سیکنڈ کی ویڈیو کے آغاز میں تمام فرنچائز کے جھنڈے دکھائے گئے ہیں، اس کا آغاز شہائے گل نے اپنی آواز سے کیا ہے جبکہ آفیشل گانے کے درمیان میں ریپ کو بھی شامل کیا گیا ہے۔

ویڈیو میں فرنچائزز کے کپتانوں اور کھلاڑیوں جبکہ پی ایس ایل 8 کی ٹرافی کی رونمائی بھی دکھائی گئی ہے۔



آفیشل ترانے پر عوامی ردعمل

پی ایس ایل 8 کے آفیشل ترانے کی ریلیز کے بعد ملا جلا عوامی ردعمل سامنے آیا، ان میں سے کچھ صارفین نے سوشل میڈیا پر گانے کو تنقید کا نشانہ بنایا اور علی ظفر سے گانا تیار کروانے کا مطالبہ کیا۔

PSL Anthem is here and I think we need Ali Zafar Yet again. #PSL8 #PSLAnthem pic.twitter.com/2XNovwZTzc

— Shaharyar Ejaz 🏏 (@SharyOfficial) February 11, 2023