قانون کی حکمرانی کے بغیر جمہوریت کا تصور ناممکن ہے، عمران خان

لاہور: پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا ہے کہ جمہوریت کے بغیر قانون کی حکمرانی نہیں چل سکتی۔

سماجی رابطے کی سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں عمران خان نے کہا کہ ’قانون کی حکمرانی کے بغیرجمہوریت کا تصور ہی محال ہے‘۔

انہوں نے کہا کہ ’ایک مضبوط، آزاد اور معتبر عدالتی نظام قانون کی حکمرانی کو یقینی بناتا اور دستور کی حفاظت کرتاہے‘۔ انہوں نے کہا کہ قوم انتخابات کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔

There can be no democracy without rule of law; & a strong, independent, credible judicial system ensures rule of law & safeguards Constitution.The nation appreciates LHC decision on elections & stands behind Judiciary for upholding Constitution & restoring hope in judicial system

— Imran Khan (@ImranKhanPTI) February 11, 2023