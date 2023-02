ماہرہ خان فیشن برانڈ کے مہنگے کپڑے مداحوں کو پسند نہیں آئے

کراچی: سوشل میڈیا صارفین نے پاکستانی اداکارہ ماہرہ خان کے نئے فیشن برانڈ ’ایم‘ کو مہنگا ہونے پر تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔

مداحوں نے ٹویٹوں کے ذریعے اداکارہ کو بتایا کہ وہ فنکارہ سے محبت رکھتے ہیں لیکن ان مہنگے کپڑے نہیں خریدیں گے۔

Mahira Khan selling a PLAIN WHITE LINEN KURTA for 13k???????!! And its already sold out?? WHY ? HOW? WHO? pic.twitter.com/Mq03TwzI3Q — Fateymaaaa (@_brb_crying) February 12, 2023

سپر اسٹار ماہرہ خان نے حال ہی میں اپنا کپڑوں کا فیشن برانڈ متعارف کرایا ہے اور اس کا پہلا کلیکشن ان کی نانی ’رضیہ‘ کے نام پر ہے۔

mahira jaan i love you but these are ridiculously overpriced, bazar se 2000 main miljaye aisay. pic.twitter.com/Jg2VRYEn50 — abeera (@abeerayy__19) February 12, 2023

فیشن برانڈ کا اعلان ہوتے ہی مداحوں نے ویب سائٹ پر جاکر چیک کیا تو انہیں کپڑوں کی قیمتیں بہت زیادہ محسوس ہوئیں چناں چہ ٹویٹر پر دلچسپ تبصروں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔

Mahira Khan!!

Selling plain silk coords for JUST 25,000 PKR! Suddenly, Zara Shahjahan seem better & cheaper 😭 pic.twitter.com/34ayFDO6gE — Bano (@BanoBee) February 13, 2023

ایک خاتون نے لکھا ’ماہرہ ایک سادہ سفید کرتا 13 ہزار کا بیچ رہی ہے؟ اور یہ فروخت بھی ہوچکا ہے؟ کیوں؟ کیسے؟ اور کس نے؟‘۔

Amma saw M by Mahira Khan’s dresses and prices and phir said “iss tarah ki Shalwar kameez 500 mein silwa doon apne darzi se”:”) — potato (@Fatpootatto) February 13, 2023

ٹویٹر پر ایک دوسری خاتون نے تبصرہ لکھا کہ ماہرہ جان میں تم سے محبت کرتی ہوں لیکن یہ کپڑے مضحکہ خیز حد تک مہنگے ہیں، یہ مارکیٹ سے دو ہزار میں مل جاتے ہیں۔