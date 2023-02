شاہ رخ خان کا پاکستانی اداکارہ عفت عمر کیلئے خصوصی ویڈیو پیغام

کراچی: بالی وڈ کنگ اور ’پٹھان‘ اسٹار شاہ رخ خان نے پاکستانی اداکارہ عفت عمر کیلئے خصوصی ویڈیو پیغام جاری کیا ہے۔

اداکارہ عفت عمر نے کنگ خان کے پیغام کو اپنے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس پر شیئر کرکے نہایت مسرت کا اظہار کیا ہے۔

@iamsrk 2 seconds of your life you gave is one of the happiest moment of my life❤️❤️ Congrats on the success of #Pathaan superstar 💥 pic.twitter.com/m38OW0L4Tb

— Iffat Omar Official (@OmarIffat) February 14, 2023