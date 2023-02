مارول اسٹوڈیوز کے صدر نے’اسپائڈر مین 4‘ کا اعلان کر دیا

نیویارک: مارول اسٹوڈیوز کے صدر کیون فیج نے تصدیق کی ہے کہ اسپائڈر مین 4 کی تیاری شروع کر دی گئی ہے اور جلد فلم کی شوٹنگ کا آغاز کیا جائے گا۔

غیر ملکی میڈیا رپورٹ کے مطابق مارول اسٹوڈیو کے صدر کیون فیج نے ایک حالیہ انٹرویو میں تصدیق کی ہے کہ چوتھی ’اسپائیڈر مین‘ سیریز لکھی جا رہی ہے۔

کیون فیج نے اسپائڈر مین 4 کے حوالے سے پوچھے گئے سوال پر کہا کہ ’میں صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ ہمارے پاس کہانی موجود ہے ہمارے پاس اس کے لیے بڑے آئیڈیاز ہیں اور ہمارے لکھاری کہانی لکھ رہے ہیں ‘۔

Marvel Studios president Kevin Feige confirmed that a Spider-Man 4 is in the works, with Tom Holland returning as the friendly neighborhood hero.

The previous Spider-Man films became some of the biggest blockbusters from the studio, with ‘Spider-Man: No Way Home’ sitting as the pic.twitter.com/Icll0sojg9

