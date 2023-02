دھرمندر اپنی نئی فلم میں ’شیخ سلیم چشتی‘ کا کردار ادا کریں گے

ممبئی: بالی ووڈ کے مشہور اداکار دھرمندر دیول اپنی نئی فلم میں صوفی شیخ سلیم چشتی کا کردار ادا کریں گے۔

بھارتی میڈیا رپورٹ کے مطابق دھرمندر نے سوشل میڈیا پر اپنی نئی فلم ’تاج‘ میں اپنے کردار کی پہلی جھلک شیئر کرتے ہوئے مداحوں کو یہ خبر دی ہے کہ وہ اپنی آنے والی فلم میں صوفی حضرت شیخ سلیم چشتی کا کردار ادا کریں گے۔

کونٹیلو ڈیجیٹل کے بینر تلے والی زی سیریز کی اس پیشکش میں مغلیہ سلطنت کے ایوانوں اور مغل دور کے مختلف واقعات کو کہانی کے طور پر پیش کیا جائے گا جس میں صوفی شیخ سلیم چشتی کے کردار کو بھی نمایاں رکھا گیا ہے۔

شیخ سلیم چشتیؒ ہندوستان میں سلسلہ چشتیہ کے عظیم و جلیل القدر صوفی بزرگ تھے۔ سلطنت مغلیہ کے اولین شاہانِ مغلیہ میں اکبر، جہانگیر کو اُن سے بےحد عقیدت تھی۔

Friends, i am playing Shaikh Slim Chishti ….a sufi saint, in film Taaj. A small but an important role………need your good wishes 🙏 pic.twitter.com/IQpAoaS67y

— Dharmendra Deol (@aapkadharam) February 15, 2023