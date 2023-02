قومی ٹیم کے فاسٹ بولر نسیم شاہ 20 برس کے ہوگئے

ملتان: پاکستان کرکٹ ٹیم کے نوجوان فاسٹ بولر اور پی ایس ایل 8 میں کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کی نمائندگی کرنے والے نسیم شاہ 20 برس کے ہوگئے۔

کوئٹہ گلیڈی ایٹرز فرنچائز کی انتظامیہ نے مقامی ہوٹل میں فاسٹ بولر کی سالگرہ کی تقریب کا اہتمام کیا، اس موقع پر نسیم شاہ نے کیک کاٹا اور ٹیم انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا۔

#PurpleForce, join us in wishing our speedster Naseem Shah a very happy birthday!

We wish him a cracking one!#ShaanePakistan #WeTheGladiators pic.twitter.com/XGvlQaynJS

— Quetta Gladiators (@TeamQuetta) February 15, 2023