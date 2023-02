ہالی ووڈ اسٹار بروس ویلیس ڈیمنشیا میں مبتلا ہوگئے

نیویارک: ہالی ووڈ کی مشہور سیریز ڈائی ہارڈ کے اسٹار بروس ویلیس ڈیمنشیا کے مرض کا شکار ہوگئے۔

برطانوی خبر رساں ادارے کے مطابق اداکار کے اہل خانہ نے انکشاف کیا ہے کہ گزشتہ برس بروس ویلیس افیسیا میں مبتلا ہوئے تھے اداکار کی حالت میں بہتری آ رہی تھی تاہم اب وہ ڈیمنشیا کا شکار ہوگئے ہیں۔

افیسیا ایک ایسا مرض ہے جس میں مریض کو بولنے اور سمجھنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے گزشتہ برس اس مرض میں مبتلا ہونے کے بعد اداکار نے فلم انڈسٹری سے ریٹائرمنٹ لے لی تھی۔

تاہم اب ڈیمنشیا کا شکار ہونے کی وجہ سے بروس ویلیس کو چیزوں کو درست طرح سمجھنے اور یاد رکھنے میں دشواری ہو رہی ہے۔

Actor Bruce Willis has been diagnosed with frontotemporal dementia, his family said, nearly a year after the ‘Die Hard’ franchise star retired due to aphasia that hampered his cognitive abilities https://t.co/dXV2sCivHX pic.twitter.com/wuw2trRgwJ

ڈائی ہارڈ اسٹار کے اہلِ خانہ کے مطابق بروس کو جس بیماری کا سامنا ہے اس میں ان کے ساتھ بات چیت کافی مشکل ہے اور یہ فرنٹوٹیمپورل ڈیمنشیا مرض کی علامات میں سے ایک ہے جو تکلیف دہ ہے۔

ماہرین کے مطابق ڈیمنشیا بہت سے دماغی عارضوں کا مجموعہ ہے جس میں مریض کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اور یادداشت تیزی سے متاثر ہوتی ہے۔ ڈیمنشیا دماغی خلیوں میں خرابی کی وجہ سے لاحق ہوتا ہے۔

My heart goes out to Bruce Willis and his family. Dementia is a cruel disease. We will always remember him as a great actor who has done a lot of good work helping combat veterans and sick children. Join me in me praying for him and all Americans who suffer from this illness. pic.twitter.com/wywzcXTQE8

— Monica De La Cruz (@monica4congress) February 16, 2023