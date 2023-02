کراچی میں دہشت گردی پر شوبز ستاروں کا اظہار افسوس

کراچی: شہر قائد میں شاہراہ فیصل پر واقع پولیس کے دفتر پر دہشت گردانہ حملے پر شوبز ستاروں نے افسوس کا اظہار کیا ہے۔

Allah Reham.. #Karachi

Praying hard everyone is safe — Mahira Khan (@TheMahiraKhan) February 17, 2023

پاکستانی سپر اسٹار ماہرہ خان نے ٹویٹر پر لکھا کہ اللہ کراچی پر رحم کرے، دعا کررہی ہوں کہ ہر کوئی محفوظ رہے۔

Tonight we must celebrate Sindh Police, Sindh Rangers & Pak Army for sending the terrorist straight to hell. Those who embraced martyrdom we thank you for your sacrifice. We must all remain vigilant & work together in ensuring safety & peace. Tough days ahead. #KarachiAttack — Fakhr-e-Alam (@falamb3) February 17, 2023

گلوکار اور میزبان فخر عالم نے لکھا کہ آج کی رات ہمیں خوشی منانی چاہئے کہ سندھ پولیس، رینجرز اور پاکستانی فوج نے ان دہشت گردوں کو سیدھا جہنم واصل کیا ہے، جن کو شہادت نصیب ہوئی ہے ہم ان کی قربانیوں پر شکر گزار ہیں۔

My heart is breaking into pieces . #Karachi, my second home is bleeding. Praying for everyone’s safety — Maya Ali (@mayaali07) February 17, 2023

مایا علی نے لکھا کہ میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہورہا ہے، کراچی میرا دوسرا گھر ہے اور وہ لہولہان ہے، سب کی حفاظت کیلئے دعاگو ہوں۔

Prayers for #Karachi A lot of prayers and love for the jawans that took part in the operation.#KarachiPoliceOffice — Farhan Saeed (@farhan_saeed) February 17, 2023

فرحان سعید نے لکھا کہ میں کراچی کیلئے دعا گو ہوں اور ان جوانوں کیلئے بہت پیار جو اس آپریشن میں حصہ لے رہے ہیں۔

My Karachi. — Samina Peerzada (@SaminaSays) February 18, 2023

ثمینہ پیرزادہ نے بھی ٹویٹ کے ذریعے افسوس کا اظہار کیا جبکہ عدنان صدیقی نے لکھا کہ یا اللہ ہم پر رحم کردے۔