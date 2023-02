کامیڈی سے بھرپور فلم ہیرا پھیری 3 کی شوٹنگ کا آغاز ہوگیا

ممبئی: بالی ووڈ کی مشہور کامیڈی رولر کوسٹر ہیرا پھیری فرنچائز کی تیسری فلم کی شوٹنگ کا آغاز کر دیا گیا۔

مداحوں کو سن 2000 میں ریلیز ہونے والی ہیرا پھیری کے تیسرے حصے کا بےصبری سے انتظار تھا جو جلد ختم ہونے والا ہے کیونکہ فلم کی شوٹنگ کا آغاز کردیا گیا ہے۔ کامیڈی کنگ اکشے کمار پریش راول اور سنیل شیٹی کی ہیراپھیری 3 جلد سنیما گھروں کی زینت بنے گی۔

فلم میں اکشے ایک مرتبہ پھر راجو، سنیل شیٹی شیام اور پریش راول بابو بھائیا کے مشہور کردار نبھاتے نظر آئیں گے۔ بھارتی صحافی ہمیش منکڈ نے فلم کے سیٹ سے ہیرا پھیری اسٹارز کے ساتھ تصویر شیئر کرتے ہوئے مداحوں کو یہ خبر دی کہ فلم کی شوٹنگ کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے۔

Thank you everyone for all the love and trust over this news. Here’s a pic from the sets yesterday. #HeraPheri3 https://t.co/08vs8ckgBp pic.twitter.com/dKBNDlI3oQ

— Himesh (@HimeshMankad) February 22, 2023