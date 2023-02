پی ایس ایل 8: غیر ملکی کھلاڑی پیٹر ہیٹزوگلو نے پشتو اور اردو سیکھ لی

کراچی: پاکستان سپر لیگ 8 میں شریک غیرملکی کرکٹرز خود کو مقامی رنگ میں ڈھالنے لگے۔

آسٹریلیا سے تعلق رکھنے والے پشاور زلمی کے کھلاڑی پیٹر ہیٹزوگلو نے پشتو اور اردو میں ابتدائی گفتگو کرنا سیکھ لیا۔

پیٹر ہیٹزوگلو نے اسلام علیکم اور وعلیکم اسلام کہنے کے ساتھ اردو میں شکریہ کی ادائیگی بھی شروع کر دی جبکہ انہوں نے پشتو زبان میں حال احوال بھی پوچھنا سیکھ لیا۔

Exclusive: 🇦🇺 Cricketer Peter Hatzoglou’s Interview | Powered by @HaierPakistan

Thank you for the memories @peterhatzoglou & good luck for future 🌟

Full Interview 👇https://t.co/LZ7PWljaoB#Zalmi #ZalmiDeluxe #ZalmiRalal #HBLPSL8 #ZKingdom #Haier #HaierXZalmi #YellowStorm pic.twitter.com/ycDgvL3kTG

— Peshawar Zalmi (@PeshawarZalmi) February 22, 2023