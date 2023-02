شہزاد رائے کے ساتھ پرفارم کرنے والے بلوچی لوک گلوکار واسو خان انتقال کرگئے

کراچی: بلوچستان سے تعلق رکھنے والے معروف لوک گلوکار واسو خان انتقال کر گئے۔

لوک گلوکار کے اہلِ خانہ نے خبر کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ واسو خان کئی دنوں سے سانس کی بیماری میں مبتلا تھے وہ سکھر کے اسپتال میں زیرِ علاج تھے تاہم گزشتہ رات وہ خالقِ حقیقی سے جاملے۔

واسو خان کے اہلِ خانہ کے مطابق ان کی نماز جنازہ اور آخری رسومات آبائی گاؤں گوٹھ رستم گاجانی میں ادا کی جائیں گی۔

شہزاد رائے نے ٹوئٹر پر واسو خان کے ساتھ اپنے گانے کی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے ان کے انتقال کی خبر پر گہرے دکھ کا اظہار کیا۔

Wasu Khan passed away this morning. He was unable to read and write, but had great political intellect and wrote political satire. We will miss him. Inna lillahi wa inna ilayhi raji’un #WasuKhan pic.twitter.com/glQdHURW7k

— Shehzad Roy (@ShehzadRoy) February 24, 2023