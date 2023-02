جمائمہ خان کی فلم پاکستان میں کب ریلیز ہوگی؟ تاریخ سامنے آگئی

لندن: پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی سابقہ اہلیہ اور برطانوی فلمساز جمائمہ خان کی پہلی فلم کی پاکستان میں ریلیز کی تاریخ سامنے آگئی ہے۔

جمائمہ خان کی فلم ’واٹس لو گاٹ ٹو ڈو ود اِٹ‘ میں شہزاد لطیف، ایما تھامسن، للی جیمس، سجل علی اور شبانہ اعظمی نے مرکزی کردار ادا کیے ہیں۔

Congratulations and good luck… when can I see this movie in Pakistan? https://t.co/6o6XbqulNw

— Shehzad Roy (@ShehzadRoy) February 24, 2023