کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کے خلاف اسلام آباد یونائیٹڈ کی بیٹنگ جاری

کراچی: کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کے خلاف اسلام آباد یونائیٹڈ کی بیٹنگ جاری ہے۔ اسلام آباد یونائیٹڈ نے 6.2 اوورز میں 3 وکٹ کے نقصان پر 43 رنز بنا لیے ہیں۔

نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں کھیلے جانے والے پاکستان سپر لیگ 8 کے 13 ویں میچ میں اسلام آباد کے کپتان شاداب خان نے کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کے خلاف پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا ہے۔

اسلام آباد یونائیٹڈ کی جانب سے افغانستان کے فضل حق فاروقی ڈیبیو کریں گے جبکہ کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کی جانب سے وِل شمیڈ اس ایڈیشن کا پہلا میچ کھیلیں گے۔

اسکواڈ:

