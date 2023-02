لوگوں نے تنقید کی مگر والد نے ہمیشہ ہمت بندھائی، اعظم خان

کراچی: پی ایس ایل 8 میں کوئٹہ گلیڈی ایٹر کے خلاف جارحانہ بیٹنگ کرتے ہوئے 97 رنز کی اننگز کھیلنے والے اسلام آباد یونائیٹڈ کے وکٹ کیپر بیٹر اعظم خان نے کہا ہے کہ سنچری سے محروم رہنے پر افسوس ہے۔

اعظم خان نے میچ کے بعد گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اگر سنچری اسکور ہوجاتی تو اچھا لگتا مگر اللہ کا شکر ہے کہ اچھی کارکردگی دکھانے میں کامیاب رہا۔ مجھے خود پر بہت بھروسہ تھا کہ اچھا کھیل پیش کرنے میں کامیاب رہوں گا، اندازہ تھا کہ میری اچھی فارم لگی ہوئی ہے۔

“I can change the game at any moment” #SabSitarayHumaray l #HBLPSL8 I #QGvIU l @MAzamKhan45 pic.twitter.com/cQfVuBLHNU

انہوں نے کہا کہ بی پی ایل میں بھی اچھا کھیلا تھا،بھرپور انداز میں پریکٹس کرنے کی وجہ سے کارکردگی پر اچھا اثر پڑتا ہے، میں اپنے والد سابق ٹیسٹ کپتان معین خان کی اکیڈمی میں بھرپور طریقے سے پریکٹس پر توجہ دیتا ہوں۔

When you make your dad proud #SabSitarayHumaray l #HBLPSL8 l #QGvIU pic.twitter.com/9sVWHkOByQ



اعظم خان نے کہا کہ سچی بات تو یہ ہے کہ میرے والد نے ہمیشہ بہت مدد اور رہنمائی کی ،مجھے تنقید کا نشانہ بنایا جاتا تھا اور لوگ کہتے تھے کہ تم اپنے والد کی وجہ سے پیچھے رہ جاؤ گے، لیکن انہوں نے ہمیشہ میری ہمت بندھائی۔

Just stand and admire. #SabSitarayHumaray l #HBLPSL8 l #QGvIU pic.twitter.com/6zrlpJpM7Z

“There’s no ground bigger in the world if he middles it”

Comms are right. We stan @MAzamKhan45 #SabSitarayHumaray l #HBLPSL8 l #QGvIU pic.twitter.com/ZM7egfOBxD

— PakistanSuperLeague (@thePSLt20) February 24, 2023