لاہور اور پنڈی میں پی ایس ایل 8 کے میچز شیڈول کے مطابق ہوں گے

کراچی / لاہور: وزیراعظم کی یقین دہانی کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ نے پی ایس ایل 8 کے میچز شیڈول کے مطابق لاہور اور پنڈی میں منعقد کرنے کا اعلان کردیا۔

پاکستان کرکٹ بورڈ کے پیٹرن انچیف نجم سیٹھی نے بتایا کہ لاہور اور پنڈی کے میچز شیڈول کے مطابق ہوں گے، روٹ کی لائیٹنگ کا خرچہ نگران حکومت اٹھائے گی۔

نجم سیٹھی نے یہ خوشخبری سماجی رابطے کی سائٹ پر شئیر کی اور بتایا کہ وزیر اعلیٰ نے روٹ کی لائٹنگ کے اخراجات میں حصہ ڈالنے پر اتفاق کیا ہے۔

نجم سیٹھی نے اس موقع پر نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا شکریہ بھی ادا کیا اور شائقین کے لیے اس کو بڑی خوش خبری قرار دیا۔

