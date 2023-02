اشنا شاہ شادی کے لباس پر تنقید کرنے والوں پر برس پڑیں

کراچی: اداکارہ اشنا شاہ اپنی شادی کے جوڑے اور رقص پر تنقید کرنے والے ناقدین پر برس پڑیں۔

حال ہی میں رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے والی پاکستانی اداکارہ اشنا جہاں سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈز میں شامل ہیں وہیں انہیں اپنی شادی کے لباس اور رقص کرنے پر ناقدین کی جانب سے شدید تنقید کا بھی سامنا ہے۔

I don’t know why #UshnaShah is trending? people like her just ruined our culture.

The dress she wore

The dance moves she did …shows clear message that they r not be and never going to be a role model for our children in ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN.. pic.twitter.com/TDwwqOoR1z

— M Waseem (@MWaseem01908937) February 26, 2023