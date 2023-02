حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں کمی کا اعلان کردیا

حکومت نے آئندہ پندرہ روز کیلیے پیٹرول کی قیمت میں پانچ روپے کمی کا اعلان کردیا۔

وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ڈیزل کی قیمت برقرار رہے گی جبکہ مٹی کے تیل کی قیمت میں 15 روپے کمی کی گئی ہے۔

سماجی رابطے کی سائٹ پر اسحاق ڈار نے بتایا کہ لائٹ ڈیزل کی قیمت میں 12 روپے کمی کی گئی ہے۔

Petroleum Products Prices:

March 1 to 15 , 2023:

High Speed Diesel- with No change Rs 280 per litre

MS Petrol —with Rs 5 reduction,Rs 267 per litre

Kerosene Oil – with Rs 15 reduction, Rs 187.73 per litre

Light Diesel Oil -with Rs 12 reduction, Rs 184.68 per litre

— Ishaq Dar (@MIshaqDar50) February 28, 2023