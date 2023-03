پاکستان میں بھارت کے مقابلے میں غربت بظاہر نظر نہیں آتی، جاوید اختر

ممبئی: بھارتی ڈرامہ نگار جاوید اختر کا کہنا ہے کہ انہوں نے پاکستان کے شہر لاہور کی سڑکوں پر بےگھر لوگ اور بھیک مانگنے والے نہیں دیکھے۔

جاوید اختر حال ہی میں ایک کانفرنس میں شریک ہوئے جہاں انہوں نے گزشتہ ماہ لاہور میں منعقد ساتویں فیض فیسٹیول میں اپنے دورے اور پاکستان سے متعلق اپنے متنازع تبصرے پر گفتگو کی۔

اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میزبان، معروف مصنف چیتن بھگت نے جاوید اختر سے سوال کیا کہ یہ دیکھتے ہوئے کہ پاکستان کی معیشت زبوں حالی کا شکار ہے اور ان کے ذخائر خالی ہیں، کیا آپ نے وہاں بڑھتی ہوئی مہنگائی کا اثر دیکھا؟

جس کے جواب میں اسکرین رائٹر نے نشاندہی کی کہ پاکستان میں غربت بھارت کے مقابلے میں بظاہر نہیں نظر آتی اور یہ ایک حیران کر دینے والی بات ہے۔

Javed Akhtar says he did not see any slums in Pakistan because poor people are not allowed to come to cities.

As per Javed, there are restrictions on poor people in Pakistan and they can’t travel to big cities like Lahore. pic.twitter.com/lmM6H1Zvd5

— OSINT Insider (@OSINT_Insider) March 1, 2023