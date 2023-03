پاکستان سپر لیگ؛ ویمن میچز کے لیے غیر ملکی کھلاڑیوں کے نام کا اعلان

لاہور: پاکستان سپر لیگ کے ویمن میچز کے لیے غیر ملکی کھلاڑیوں کے نام کا اعلان کردیا گیا۔

ایمازون اور سپر ویمن ٹیموں میں 10 غیر ملکی خواتین کھلاڑی ایکشن میں دکھائی دیں گی۔ان کا تعلق سری لنکا، انگلینڈ، جنوبی افریقہ، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، بنگلہ دیش اور آئرلینڈ سے ہیں۔

چماری اتاپتو، لارا والورٹ، ٹامی، لارن، دانی، جہاں آرا، لیا، ٹیس، لیورا ڈیلینی، مایا بچر شامل ہیں.

Amazons and Super Women squads for the Women’s League exhibition matches

