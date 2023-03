ہریتھک روشن اور صبا کی شادی کب ہوگی؟ تاریخ سامنے آگئی

ممبئی: بالی وڈ کے نامور اداکار ہریتھک روشن اور ان کی گرل فرینڈ صبا آزاد رواں برس نومبر میں شادی کے بندھن میں بندھ جائیں گے۔

یہ دعویٰ سوشل میڈیا کی ایک نیوز سائٹ کی طرف سے سامنے آیا ہے جبکہ ہریتھک اور صبا کی طرف سے کوئی باضابطہ اعلان نہیں کیا گیا ہے۔

ہریتھک روشن اور صبا آزاد کو کئی بار ایک ساتھ دیکھا گیا اور دونوں نے اپنے رشتے کے بارے میں کبھی کھل کر اظہار نہیں کیا۔

Breaking News:- @iHrithik and #SabaAzad are going to get married in November 2023!

