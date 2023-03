سنجے دت نے فلم ’ہیرا پھیری 3‘ کا حصہ بننے کی تصدیق کردی

ممبئی: بالی وڈ کے مشہور اداکارہ سنجے دت نے بلاک بسٹر فلم سیریز ’ہیرا پھیری 3‘ کا حصہ بننے کی تصدیق کردی ہے۔

اداکار نے میڈیا سے گفتگو میں اس بات پر مسرت کا اظہار کیا ہے کہ وہ اکشے کمار، پریش راول اور سنیل شیٹی کے ساتھ کام کریں گے۔

’ہیرا پھیری‘ سیریز کے تیسرے حصے کی شوٹنگ کا آغاز حال ہی میں کیا گیا تھا اور شائقین فلم کو اس کا شدت سے انتظار ہے۔

#SanjayDutt confirmed that he will be a part of #herapheri3….It’s going to be interesting to watch Sanju Baba in “TotlaGang”😂🔥#AkshayKumar #pareshrawal #SunielShetty pic.twitter.com/5CvBOD3TSz

