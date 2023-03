اسلام آباد میں عورت مارچ کے شرکا پر تشدد، تین اہلکار معطل

اسلام آباد پریس کلب کے باہر عورت مارچ کے شرکا پر تشدد کرنے والے تین اہلکاروں کو معطل کردیا گیا۔

عالمی یوم خواتین کی مناسبت سے اسلام آباد پریس کلب کے باہر عورت مارچ کا انعقاد کیا گیا جس میں خواتین، سول سوسائٹی کے نمائندگان سمیت دیگر نے شرکت کی۔

اس موقع پر پولیس اہلکاروں کی جانب سے عورت مارچ کے شرکا پر تشدد بھی کیا گیا جس کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہوئیں۔

واقعے کی اطلاع ملتے ہی وفاقی وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی شیری رحمان اظہار یکجہتی کیلیے پریس کلب پہنچی اور عورت مارچ کے شرکا کو ہر قسم کے تعاون کی یقین دہانی کرائی۔

The police personnel involved in baton-charging the participants of the Women’s March have been suspended. Moreover, other persons responsible for misbehavior are also being identified, and proper action will be taken against them too.

بعد ازاں وفاقی وزیر داخلہ رانا ثنا اللہ نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے بتایا کہ واقعے میں ملوث تین اہلکاروں کو معطل کردیا گیا ہے جبکہ مزید ملوث افراد کا تعین کیا جارہا ہے جن کیخلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔

I strongly condemn this violence and have sought an inquiry on the incident. There is no excuse for this. That too on Int’l Women’s Day. This is not what we fought for and will not tolerate it. Has been brought to the Interior Ministers notice. https://t.co/HL45Hj9HOn

