بالی ووڈ کے کامیڈی اداکار ستیش کوشک انتقال کرگئے

ممبئی: بالی ووڈ کے سینیئر اداکار ستیش کوشک 66 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔

بھارتی میڈیا رپورٹ کے مطابق اداکار کے اہلِ خانہ نے ان کی موت کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا ہے کہ ستیش کوشک کو نئی دہلی میں کار میں سفر کے دوران دل کا دورہ پڑا جس سے وہ موقع پر ہی دم توڑ گئے۔

اداکار انوپم کھیر نے بھی ٹوئٹر پر مداحوں کو ستین کوشک کی موت کی اطلاع دیتے ہوئے لکھا کہ ’میں جانتا ہوں کہ موت اس دنیا کی آخری سچائی ہے، لیکن میں نے کبھی خوابوں میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میں یہ بات کسی دن اپنے بہترین دوست کے بارے میں لکھوں گا۔‘

انوپم کھیر کے اپنی قریبی دوست کے انتقال پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ’45 سال کی دوستی پر ایسا اچانک فل اسٹاپ لگ گیا، آپ کے بغیر زندگی کبھی ایک جیسی نہیں رہے گی ستیش!’۔

سوشل میڈیا پر ساتھی ادا کاروں کی جانب سے بھی ستیش کوشک کی اچانک موت پر افسوس کا اظہار کیا جارہا ہے۔

