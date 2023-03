انوشے اشرف کو رکشے کی سواری کو ’سستا ایڈونچر‘ کہنے پر کڑی تنقید کا سامنا

کراچی: اداکارہ و ماڈل انوشے اشرف کو رکشے کی سواری کو ’سستا ایڈونچر‘ قرار دینا مہنگا پڑ گیا۔

اداکارہ انوشے اشرف نے ٹوئٹر پر اپنی ایک ویڈیو پوسٹ کی جس میں انہیں رکشے کی سواری کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔

اداکارہ نے اس ویڈیو کے کیپشن میں لکھا کہ’جب کسی نے مجھے رکشے میں سوار ہوتے دیکھا تو ہمدردی میں لفٹ آفر کی۔ مگر میں نے سوچا کہ یہ ایک ایڈونچر ہوگا، گھر کے قریب تھا، نسبتاً محفوظ اور سستا تھا لیکن یہاں ایک رکشے میں کسی ’ویل آف‘ شخص کو دیکھ کر لوگ واقعی پریشان ہو سکتے ہیں سب کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ کو عام بنائیں۔‘

سوشل میڈیا صارفین نے انوشے اشرف کی اس ویڈیو پر ردِعمل دیتے ہوئے انہیں آڑے ہاتھوں لے لیا۔

Got offered a sympathy ride when someone saw me getting into a rickshaw 2day. I thought it’d be an adventure, was close to home, relatively safe (you can jump out) and cheap. But seeing a “well off” person in a rick can really worry ppl here! Normalise public transport for all. pic.twitter.com/pqnPw0FMsh

