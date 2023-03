ستیش کوشک کی ناگہانی موت پر سلمان خان کا اظہارِ افسوس

ممبئی: بالی وڈ کے سینئر اداکار ستیش کوشک کی ناگہانی موت پر دبنگ اداکار سلمان خان نے افسوس کا اظہار کیا ہے۔

اداکار نے ٹویٹر پر لکھا کہ مجھے اُن کی طرف سے ہمیشہ پیار، توجہ اور احترام ملا اور وہ ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے کیوں کیوں کہ ان کی شخصیت ہی ایسی تھا۔

Always loved cared n respected him n shall alway remember him for the man that he was . May his soul rest in peace n strength to family n loved ones. .. #RIP Satish Ji

