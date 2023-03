بھارت غیر ملکی سیاحوں کیلئے انتہائی خطرناک ملک بن گیا

ممبئی: نام نہاد سیکولر ملک بھارت میں ہولی کے تہوار پر غیر ملکی سیاح کے ساتھ بدتمیزی اور ہراسانی کا واقعہ پیش آنے کے بعد خاتون سیاح نے بھارت چھوڑ دیا۔

سوشل میڈیا پر بھارت میں ہولی کے تہوار کے موقع پر بنائی گئی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس نے ایک مرتبہ پھر بھارت کو آئینہ دکھاتے ہوئے سیاحوں کیلئے بھارت کو خطرناک ملک ثابت کر دیا ہے۔

وائرل ویڈیو میں دیکھا گیا کہ جاپان سے تعلق رکھنے والی خاتون سیاح کو لڑکوں کے ہجوم نے زبردستی پکڑ کر رنگ لگایا جبکہ ایک لڑکے نے خاتون سیاح کے سر پر انڈے بھی مارے اور اسے ہراساں کیا۔

واقعے کی ویڈیو منظرِعام پر آنے کے بعد دہلی پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے نوجوان سیاح خاتون کے ساتھ بدتمیزی کرنے والے 3 افراد کو حراست میں لے لیا ہے تاہم پولیس کا کہنا ہے کہ خاتون نے کوئی شکایت درج نہیں کرائی اور وہ گزشتہ روز بھارت چھوڑ کر بنگلادیش کے لیے روانہ ہو گئی ہے۔

For those who were outraged with the #BharatMatrimony ad for holi.. This video is for them. A female traveller warning other female travellers to avoid stepping out during Holi. Maybe it’s time to rethink the way this festival is celebrated? pic.twitter.com/fU8axRFE05

— Ram Subramanian (@iramsubramanian) March 10, 2023