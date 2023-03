پاکستان کا نام نہ لکھنے پر مہوش حیات کی ’ایپل‘ پر تنقید

کراچی: پاکستان کی نامور اداکارہ مہوش حیات نے ’ایپل‘ کی سروسز آئی ٹیونز اور ایپل میوزک کو غلطی پر تنبیہ کی ہے۔

ایپل آئی ٹیونز نے پاکستانی کوک اسٹوڈیو کے مشہور گانوں کو ’انڈین پاپ‘ کی کیٹیگری میں دکھایا ہے۔

اداکارہ نے ٹویٹر پر اسکرین شاٹس شیئر کرتے ہوئے ’ایپل‘ سےسوال کیا ہے کہ اس نے پاکستانی گانوں کا انڈین حصے میں کیوں ڈال دیا۔

ان اسکرین شاٹس میں دیکھا جاسکتا ہے کہ عاطف اسلم کی شہرہ آفاق نعت ’تاجدار حرم‘ اور دیگر گانوں کو انڈین پاپ میں رکھا گیا ہے۔

Just noticed iTunes/Apple music – music portal classifies our Coke Studio Pakistan as “Indian Pop”. Other episodes are ‘Worldwide’ or ‘Asia’- anything but ‘Pakistani’. Come on @AppleMusic give us this one at least! Coke Studio is a Pakistani success & we deserve to be recognised. pic.twitter.com/Kd3yfrgXkU

— Mehwish Hayat TI (@MehwishHayat) March 10, 2023