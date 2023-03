انڈیا کیلئے 2 آسکر ایوارڈ، شاہ رخ خان خوشی سے جذباتی ہوگئے

ممبئی: شاہ رخ خان نے انڈین فلم انڈسٹری کیلئے دو آسکر ایوارڈ جیتنے والے فلمسازوں کو جذبات سے بھرپور مبارکباد دی ہے۔

فلم ’آر آر آر‘ کے گانے اور ’دی ایلیفنٹ وسپرز‘ ڈاکیومینٹری نے بھارت کیلئے دوآسکر انعام جیتے ہیں۔

بالی وڈ کنگ نے ٹویٹر پر دونوں فلموں کی ٹیم کو گلے لگانے کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے مبارکباد پیش کی ہے۔

Big hug to @guneetm & @EarthSpectrum for Elephant Whisperers. And @mmkeeravaani #ChandraBose ji @ssrajamouli @AlwaysRamCharan @tarak9999 thank u for showing us all, the way to do it. Both Oscars truly inspirational!!

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) March 13, 2023