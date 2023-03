عمران خان کی حفاظت کیلیے فکر مند ہوں، صدر مملکت

اسلام آباد: صدر مملکت عارف علوی نے زمان پارک کے باہر پی ٹی آئی کارکنان اور پولیس کےد رمیان ہونے والے تصادم پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے عمران خان کی گرفتاری کیلیے اٹھائے جانے والے اقدامات کی مذمت کی ہے۔

سماجی رابطے کی سائٹ ٹویٹر پر صدر مملکت نے لکھا کہ ’آج کے واقعات پر مجھے دکھ ہوا، یہ معاملات انتقامی سیاست کی غمازی کرتے ہیں‘۔

عارف علوی نے حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ایک طرف عوام معاشی بدحالی کا شکار ہیں اور ملکی معیشت بھی ٹھیک نہیں لہذا حکومت کو ان معاملات کی طرف توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔

I am deeply saddened by today’s events. Unhealthy revenge politics. Poor priorities of govt of a country that should focus on economic misery of the people. Are we destroying political landscape? Am concerned about safety & dignity of @ImranKhanPTI like that of all politicians.

