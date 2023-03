فرحان سعید عمران خان کی حمایت کے لئے میدان میں آگئے

لاہور: پاکستانی گلوکار اور ادکار فرحان سعید نے عمران خان کی متوقع گرفتاری اور زمان پارک میں پولیس کی چھاپہ کارروائی کی سخت مذمت کی ہے۔

فرحان سعید نے ٹویٹر پر پولیس کارروائی کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے لکھا کہ قوم کے سب سے پسندیدہ اور مقبول لیڈر کو اپنی قوم سے دور رکھنے والے سن لیں، ایسا کرنے سے یہ قوم کو ہمیشہ کیلئے ہجوم بنادیں گے۔

Qaum ke sabse pasnadeeda aur maqbool leader ko apni qaum se door rakhne wale sun lein, aisa kurne se app is qaum ko hamesha ke liye ek hajoom bana deinge !

Woh aur baat hai ager app chahte hi ye hein , lekin Allah ne is qaum ka muqadar kuch aur likha hai iA ! #ImranKhanRally

— Farhan Saeed (@farhan_saeed) March 14, 2023