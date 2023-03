ہنسی کا طوفان لیے ہیرا پھیری 3 میں سنجے دت بھی انٹری دیں گے

ممبئی: بالی ووڈ کی مشہور فلم سیریز ہیرا پھیری کے تیسرے حصے میں سنجے دت بھی اداکاری کے جوہر دکھاتے نظر آئیں گے۔

بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ہیرا پھیری 3 میں اشے کمار، سنیل شیٹی اور پریش راول سمیت مزید دو اداکار بھی انٹری دیں گے جن میں بھول بھولیاں 2 کے کارتک آریان اور سنجے دت شامل ہیں۔

سنجے دت ہیرا پھیری 3 میں ایک نابینا ڈان کا کردار نبھائیں گے۔ سنجے دت کے کردار کے بارے میں بھارتی میڈیا کے ذرائع کا کہنا ہے کہ ’یہ کافی اہم کردار ہوگا ۔ کچھ ایسا ہی ہے جیسا 2007 کی کامیڈی فلم ویلکم میں فیروز خان کا کردار تھا۔ لہذا یہ بھی ایک پیارا ڈان ہو گا۔

Thank you everyone for all the love and trust over this news. Here’s a pic from the sets yesterday. #HeraPheri3 https://t.co/08vs8ckgBp pic.twitter.com/dKBNDlI3oQ

— Himesh (@HimeshMankad) February 22, 2023