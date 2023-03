انڈیا سے آسکر کیلئے غلط فلمیں بھیجی جاتی ہیں، اے آر رحمان

ممبئی: بھارت کے لیجنڈری موسیقار اور گلوکار اے آر رحمان نے کہا ہے کہ انڈیا سے آسکر ایوارڈ جیتنے کیلئے غلط فلمیں بھیجی جاتی ہیں۔

دو بار آسکر جیتنے والے گلوکار اکیڈمی آف موشن پکچر آرٹس اینڈ سائنس کے ممبر اور آسکر ایوارڈ کے ریگولر ووٹر بھی ہیں۔

بھارتی میڈیا کو دیئے گئے ایک تازہ انٹرویو میں اے آر رحمان کا کہنا تھا کہ اکثر ہماری فلمیں آسکر کیلئے بھیجی جاتی ہیں لیکن وہ انعام نہیں جیت پاتیں۔

Congratulations @mmkeeravaani garu and @boselyricist garu ….as predicted and well deserved ..Jaiho to both of you and the #RRR team!! #RRRatOSCARS https://t.co/Q98CfjVLfW

— A.R.Rahman (@arrahman) March 13, 2023