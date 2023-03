مداحوں کا اکشے کمار سے ہیرا پھیری 3 کے ہدایتکار کو تبدیل کرنے کا مطالبہ

ممبئی: بالی ووڈ کی مشہور فرنچائز ہیرا پھیری کے شائقین نےنئی فلم کے ہدایتکار کو تبدیل کرنے کا مطالبہ کر دیا۔

فلم ہیرا پھیری 3 کا سالوں سے بےصبری سے انتظار کرنے والے شائقین نے فرحاد شمسی کو تبدیل کر کے ان کی جگہ کسی اور ہدایتکار سے فلم کی عکسبندی کروانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔

شائقین نے سوشل میڈیا پر ہیرا پھیری 3 اسٹار اکشے کمار کو ایک آن لائن خط لکھا ہے جس میں درخواست کی گئی ہے کہ ہیرا پھیری 3 فرحاد شمسی کے بجائے کسی اچھے ہدایتکار سے کروائی جائے کیونکہ فرحاد فلموں میں واٹس ایپ جیسے لطیفے شامل کرتے ہیں جس پر بلکل ہنسی نہیں آتی۔

Witnessing a rare outburst of Fans where they demand to replace a Director from the movie.#AkshayKumar‘s #HeraPheri3 already seen enough highs n lows.

Now this social media petition for replacing #FarhadShamji is shows concern of their favourite star.

Never seen this before. pic.twitter.com/BMNn6gbqqk

— Ashwani kumar (@BorntobeAshwani) March 18, 2023