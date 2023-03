فرحان سعید، مشی خان اور عدنان صدیقی عمران خان کیلئے افسردہ

اسلام آباد: شوبز انڈسٹری سے فرحان سعید، مشی خان اور عدنان صدیقی پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کی حمایت میں ٹویٹیں سامنے آئی ہیں۔

آج اسلام آباد میں پی ٹی آئی کارکنوں سے پولیس تصادم اور زمان پارک پر پولیس کے چھاپے کو تینوں فنکاروں نے شدید مذمت کی۔

مشی خان تو عمران خان کی ریلی کے ساتھ ہی رہی اور وہ دن بھر ٹویٹ کے ذریعے کپتان کی مشورے دیتی رہیں۔

Please Mr @ImranKhanPTI go back I feel it’s a trap & they have their strange & evil plans . Please ho back . I know I am saying something wrong but right now this is a fact . Please everyone stay alert #چلو_چلو_عمران_کے_ساتھ pic.twitter.com/WYmhEZVed1 — Mishi khan (@mishilicious) March 18, 2023

ایک ٹویٹ میں ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کو اسلام آباد نہیں جانا چاہئے، لوگ ان کو جال میں پھنسا رہے ہیں اور وہ اپنے منصوبے پر عمل در آمد کرنا چاہتے ہیں۔

فرحان سعید نے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کیلئے ٹویٹر کا سہارا لیا اور لکھا کہ کیا اس ملک میں کوئی قانون باقی ہے؟ پہلے تو پھر یہ حوصلہ ہوتا تھا کہ آرمی سنبھال لے گی۔

Is there any law in this country? Pehle to phir hosla hota tha army sambhal Legi 💔 Please for Pakistan 🙏🙏🙏 #ZamanPark_under_attack — Farhan Saeed (@farhan_saeed) March 18, 2023

اداکارہ عدنان صدیقی نے ٹویٹ کیا کہ یہ طاقت کا انتہائی گھناؤنا استعمال ہے، اور ہم اب بنانا ریپبلک کی طرح کام کررہے ہیں۔

Overreaching and grotesque use of power. We are behaving like banana republic right now. Where’s justice and fair play? Or is it jungle law? Allah bless our country! Aameen🙏🏽 — Adnan Siddiqui (@adnanactor) March 18, 2023

انہوں نے مزید لکھا کہ انصاف اور مساوی مقابلے کی فضا کہاں ہے؟ یا یہ جنگل کا قانون ہے، اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے۔