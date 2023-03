آفریدی کی ہندوستانی پرچم پر آٹوگراف دینے کی ویڈیو وائرل

𝑩𝑰𝑮 𝑴𝑨𝑵 𝑾𝑰𝑻𝑯 𝑨 𝑩𝑰𝑮 𝑯𝑬𝑨𝑹𝑻 😍

Shahid Afridi gives an autograph to a fan on the Indian flag 🙌#LLC2023 @SAfridiOfficial pic.twitter.com/LonnLwlDAt

— Cricket Pakistan (@cricketpakcompk) March 19, 2023