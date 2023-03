آرمی چیف کے خلاف مہم اداروں کیخلاف سازش کا تسلسل ہے، وزیراعظم

اسلام آباد: وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ آرمی چیف کے خلاف مہم ناقابل برداشت اور اداروں کے خلاف سازش کا تسلسل ہے۔

فوج اور فوجی قیادت کے خلاف بیرون ملک مہم کی شدید مذمت کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ بیرون ملک محب وطن پاکستانی فارن فنڈڈ مہم کے خلاف آواز بلند کریں۔ زہریلی سیاست کو بیرون ملک پاکستانیوں کے ذریعے پھیلایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیرون ملک پاکستانی اس سازش کا حصہ نہ بنیں۔

PTI’s disgusting smear campaign against Chief of the Army Staff General Asim Munir at the behest of Imran Niazi is deserving of the strongest condemnation. 1/2

— Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) March 20, 2023