بھارتی اداکارہ و سیاستدان کرن کھیر کووڈ میں مبتلا

ممبئی: بالی ووڈ کی سینئر اداکارہ اور سیاسی رہنما کرن کھیر میں کووڈ کی تشخیص ہوئی ہے۔

کرن کھیر نے ٹوئٹ میں مداحوں اور قریبی دوستوں کو یہ خبر دی کہ وہ کووڈ میں مبتلا ہوگئی ہیں ان کا کووڈ ٹیسٹ مثبت آیا ہے تاہم جو لوگ اُن سے رابطے میں رہے وہ اپنا کورونا ٹیسٹ لازمی کروا لیں۔

I have tested positive for Covid. So anyone who has come in contact with me please get yourself tested.

