تحریک انصاف پر پابندی کے اشارے مل رہے ہیں، زلمے خلیل زاد

نیویارک: سابق امریکی خصوصی ایلچی برائے افغانستان زلمے خلیل زاد نے کہا ہے کہ ایسے اشارے مل رہے ہیں کہ پاکستان کی پارلیمنٹ آئندہ چند روز میں پی ٹی آئی پر پابندی عائد کرسکتی ہے۔

سابق امریکی سفارت کار زلمے خلیل زاد نے اپنے ٹوئٹ میں کہا ہے کہ حکومت سپریم کورٹ سے عمران خان کو الیکشن کیلئے نااہل قرار دینے کا بھی کہہ سکتی ہے، ان اقدامات سے سیاسی پولرائزیشن اور تشدد میں مزید اضافے کا امکان ہے۔

زلمے خلیل زاد نے کہا ایسا لگتا ہے کہ حکومت نے عمران خان کو ریاست کا دشمن نمبر ون بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے، اس طرح کے اقدامات پاکستان کے سیاسی، اقتصادی اور سلامتی کے بحران کو مزید گہرا کریں گے۔

There are indications that Pakistan’s parliament, which is controlled by the governing coalition, might well ask the Supreme Court to disqualify Imran Khan from running for election and even prohibit PTI in the next few days.

— Zalmay Khalilzad (@realZalmayMK) March 21, 2023