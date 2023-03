امیتابھ بچن نے سعودی پروڈیوسر کو فلم ’شہنشاہ‘ کی جیکٹ تحفے میں دے دی

ممبئی: بالی ووڈ کے شہنشاہ امیتابھ بچن نے اپنی مشہور فلم کی جیکٹ سعودی شاعر اور پروڈیوسر کو تحفے میں دے دی۔

بھارتی میڈیا رپورٹ کے مطابق امیتابھ بچن نے فلم شہنشاہ میں پہنی ہوئی اسٹیل کے بازو سے بنی خاص جیکٹ اپنے سعودی دوست ترکی العلشیخ کو تحفے میں دے دی۔

ترکی العلشیخ نے ٹوئٹر پر فلم شہنشاہ کی تصویر شئیر کرتے ہوئے امیتابھ بچن کو اس خصوصی تحفے کیلئے شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے بھارتی اداکار کی تعریف میں لکھا کہ امیتابھ بچن نا صرف بھارت بلکہ پوری دنیا کیلئے قابل فخر شخصیت ہیں۔

T 4591 – My dear and most considerate friend .. I am so honored that you have received the gift of the jacket with the steel arm that I wore in my film SHAHENSHAH .. some day I shall tell you how I was able to retrieve it .. my love to you .. @Turki_alalshikh https://t.co/mfkGijqQue

— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) March 20, 2023