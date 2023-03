امیتابھ، ملالہ سمیت شوبز شخصیات کی رمضان آمد پر نیک خواہشات کا اظہار

عالم اسلام میں رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں کا آغاز ہوچکا ہے اور مسلمان مذہبی جوش و خروش کے ساتھ روزے اور عبادتوں میں مصروف ہوگئے۔

دنیا بھر میں موجود شوبز کمیونٹی کی نامور شخصیات نے مداحوں کو رمضان المبارک کی مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔

پاکستان کی نوبیل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی نے تمام لوگوں کو رمضان کی مبارکباد دیتے ہوئے لکھا کہ یہ ماہ ہمیں سخاوت اور دوسروں کے متعلق غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، خصوصی طور پر ان لوگوں کیلئے جو مشکلات کا شکار ہیں۔

Ramadan Mubarak This month reminds us to be generous, giving and loving to everyone and to think of our sisters and brothers, especially those in difficult situations. I hope we practice its teachings and message throughout the year. pic.twitter.com/t2AjzqO1Yu — Malala Yousafzai (@Malala) March 23, 2023

ٹویٹر پر متعدد پاکستانی شوبز ستاروں ہمایوں سعید، عروہ حسین، فہد مصطفی، حسن رحیم اور دیگر نے ماہ رمضان کے آغاز پر دعائیں کیں۔

Ramazan Mubarak. May Allah fill our hearts with the desire to make the most of this blessed month, may He accept our prayers, may we spend this month practicing tolerance towards each other & may we carry forward all the good deeds & the spirit of Ramazan beyond this holy month pic.twitter.com/L52ud4v4gu — Humayun Saeed (@iamhumayunsaeed) March 22, 2023

Ramadan Mubarak! Wishing you all countless blessings and peace! ✨ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ :Deeds will be judged by their intentions.

:Beyshak amaal ka daromadaar neeyat per hai.

– Muhammad P.B.U.H — URWA TUL WUSQUA HOCANE (@VJURWA) March 22, 2023

Ramzan mubarak ♥️ — Fahad Mustafa (@fahadmustafa26) March 22, 2023

بھارتی لیجنڈری اداکار امیتابھ بچن، بگ باس ایکٹر عمر ریاض اور اداکارہ صوفی چوہدری نے مداحوں کو رمضان کی آمد پر مبارکباد پیش کی۔

T 4595 –

Gudi Padwa-Ugadi-Chaitra Sukhladi …

Ramzan …

Navroz Mubarak .. All around same days .. — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) March 23, 2023

Ramadan mubarak everyone! — Umar Riaz (@realumarriaz) March 23, 2023

Ramadan Mubarak to everyone celebrating across the world May it be a month of peace, spiritual connection & May Allah accept your prayers❤️ #Ramadan2023 #RamadanKareem pic.twitter.com/JqeOKIhiul — Sophie C (@Sophie_Choudry) March 23, 2023

انسٹا گرام پر سیمی راحیل اور عدنان صدیقی نے رمضان کی برکتوں کے متعلق ویڈیوز شیئر کیں۔