بھارتی ہدایتکار پردیپ سرکار 68 سال کی عمر میں چل بسے

ممبئی: فلم لفنگے پرندے اور مردانی کیلئے مشہور بھارتی فلمساز پردیپ سرکار67 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔

بھارتی میڈیا رپورٹ کے مطابق پردیب سرکار پرینیتا، ہیلی کاپٹر ایلا، لفنگے پرندے اور مردانی جیسی فلموں کی ہدایت کاری کے لیے مشہور تھے۔ آج صبح ہدایت کار ہنسل مہتا نے ٹوئٹر پر ساتھی ہدایتکار کی موت کی افسوسناک خبر شیئر کرتے ہوئے گہرے دُکھ کا اظہار کیا۔

پردیپ سرکار کی موت پر اداکار اجے دیوگن، منوج باجپائی اور نیل نتن مکیش، جنہوں نے فلمساز کے ساتھ فلم لفنگے پرندے میں کام کیا تھا ہدایتکار کی موت پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے ان کے گھر والوں کے ساتھ تعزیت کی۔

DADA!!! Why??? I’ll miss you dada. Will always remember you as that child hearted, full of life man who taught me so much. Your creation Lafangey Parindey will always remain close to my heart ❤️. My prayers with the family 🙏🏻🙏🏻🙏🏻. pic.twitter.com/qcka5Kn5cB

— Neil Nitin Mukesh (@NeilNMukesh) March 24, 2023