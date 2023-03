پاکستانی ٹوئٹر صارفین کے لیے بلیو ٹک سبسکرپشن قیمتاً متعارف

سان فرانسسکو: سماجی رابطوں کے مقبول پلیٹ فارم ٹوئٹر نے اپنے پاکستانی صارفین کے لیے بھی بلیو ٹک سبسکرپشن قیمتاً متعارف کروادی ہے۔

ٹوئٹر کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ دنیا بھر کی طرح اس کا پلیٹ فارم استعمال کرنے والے پاکستانی صارفین بھی اب مخصوص فیس ادا کرکے اپنے ٹوئٹر اکاؤنٹ پر بلیو ٹک سبسکرپشن حاسل کر سکتے ہیں۔ یہ سروس پاکستانی صارفین سمیت دنیا بھر کے لیے آج ہی متعارف کروائی گئی ہے۔

Twitter Blue is now available globally! Sign up today to get your blue checkmark, prioritized ranking in conversations, half ads, long Tweets, Bookmark Folders, custom navigation, Edit Tweet, Undo Tweet, and more. Sign up here: https://t.co/SBRLJccMxD

— Twitter Blue (@TwitterBlue) March 23, 2023