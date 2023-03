پاکستان میں رمضان میرا پسندیدہ وقت تھا، جمائما گولڈ اسمتھ

انگلینڈ: ہالی ووڈ کی پروڈیوسر اور پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کی سابقہ اہلیہ جمائما کا کہنا ہے کہ پاکستان میں رمضان ان کا سب سے پسندیدہ وقت تھا۔

جمائما گولڈ اسمتھ نے ماہِ صیام کے آغاز کے موقع پر ٹوئٹر پر اپنی فلم ’Whats love got to di with it‘ کا ایک ویڈیو کلپ شیئر کرتے ہوئے تمام مسلمانوں کو رمضان کی آمد پر مبارکباد پیش کی ہے۔

جمائما نے پاکستان میں گزرے ہوئے اپنے بہترین لمحات کو یاد کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان میں گزرے ہوئے تمام وقت میں سے رمضان ان کا سب سے پسندیدہ وقت ہے۔

Ramadan in Pakistan was my favourite time. A month not just of fasting but also of good intentions & trying to be a better person- no gossiping, swearing, boasting or lying. A time for contemplation, charity, kindness, forgiveness, family & jalebis.

— Jemima Goldsmith (@Jemima_Khan) March 22, 2023