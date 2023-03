کوئٹہ کی عدالت نے حسان نیازی کی ضمانت منظور کرلی

کوئٹہ: پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کے بھانجے حسان نیازی کی جسمانی ریمانڈ کی استدعا مستردکر دی گئی ۔عدالت نےحسان نیازی کی ضمانت منظور کر لی۔

رپورٹ کے مطابق کوئٹہ کی عدالت نے عمران خان کے لیگل ایڈوائزر حسان نیازی کی ضمانت منظور کرتے ہوئے انہیں رہا کر دیا۔

جوڈیشل مجسٹریٹ نے حسان نیازی کی ضمانت ایک لاکھ روپے کے مچلکوں کے عوض منظور کی جس کے بعد پولیس سخت سیکیورٹی میں حسان نیازی کو لے کر روانہ ہوگئی۔

حسان نیازی نے جوڈیشل میجسٹریٹ کے روبرو بیان میں کہا کہ میرا قصور یہ ہے کہ میں عمران خان کا لیگل ایڈوائزر ہوں۔

Hassan Niazi’s @HniaziISF Bail has been granted in Quetta.#ReleaseHassaanNiazi

pic.twitter.com/HFHio4bYNL

— 🇺🇸 Bilal Khan ﷽ (@Peace4allpak) March 25, 2023